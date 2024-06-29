Внаслідок російського ракетного удару по Вільнянську Запорізької області загинуло семеро людей, кількість постраждалих збільшилась до 18, з них травмовано четверо дітей.

Про це міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив у Телеграмі.

“Російські військові вдарили по центру міста Вільнянськ Запорізької області. Прицільно, цинічно та жорстоко – по цивільних людях посеред вихідного дня. Станом на 20:15 загинуло семеро людей, з них двоє дітей. Ще 18 осіб, серед яких четверо дітей – травмовано”, – ідеться у повідомленні.

Внаслідок влучань сталося загоряння торгових приміщень, домоволодінь та транспортних засобів. Пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури. Як зазначив Клименко, завдяки оперативному реагуванню ДСНС всі пожежі ліквідовані.

Рятувальники проводять пошуково-рятувальну операцію. Також працюють поліцейські, парамедики поліції, сапери та інші профільні служби.

Як повідомлялось, вдень 29 червня російські війська завдали удару по Вільнянську, що неподалік міста Запоріжжя. Раніше було відомо про сімох загиблих і 11 поранених.