Про це свідчать дані Головного статистичного управління Польщі, передає Interia.
Згідно з інформацією, станом на березень 2024 року більшість працевлаштованих у країні іноземців мали українське громадянство. Загалом станом на березень у Польщі працювали 690,1 тис. українців. Згідно з даними Євростату, у березні 2024 року Польща надала тимчасовий захист 950 965 українцям.
Натомість, за даними Головного статистичного управління, у березні 2023 року в Польщі було 720 тисяч працевлаштованих українців. Це означає зменшення українських працівників приблизно на 30 тисяч. людей.
Причини зниження працевлаштованості українців
Зазначається, що причин може бути декілька – від виїзду українця з Польщі до зміни типу контракту чи рішення працювати нелегально.
Українські працівники найчастіше знаходять роботу у великих містах, у таких галузях, як будівництво, промисловість або транспорт і логістика.
Найбільше іноземців (не лише з України) працювало у столичному регіоні Варшави, а найменше – у Свєнтокшиському воєводстві.
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