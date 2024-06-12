Кількість країн і організацій, що підтвердили свою участь у Глобальному саміті миру у Швейцарії, який пройде 15 — 16 червня, знизилася з 93 до 78,

Про це повідомляє “Радіо Свобода” з посилання на декількох неназваних дипломатів країн ЄС.

Зазначається, що співрозмовники видання не називали країни, які передумали брати участь у саміті. Один із дипломатів не виключив, що їхній список може поповнитися.

“Моя ціль — мати сімейне фото майже на 80 осіб”, – сказав посадовець.

Інший дипломат, повідомивши про 78 підтверджених учасників, зауважив, що “ще є трохи часу”.