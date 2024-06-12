Про це повідомляє “Радіо Свобода” з посилання на декількох неназваних дипломатів країн ЄС.
Зазначається, що співрозмовники видання не називали країни, які передумали брати участь у саміті. Один із дипломатів не виключив, що їхній список може поповнитися.
“Моя ціль — мати сімейне фото майже на 80 осіб”, – сказав посадовець.
Водночас, як зазначають ЗМІ, президент Аргентини передумав щодо своєї участі у саміті миру. Хав’єр Мілей все ж таки вирішив взяти участь. Мілей прийняв рішення про свою участь у Саміті миру “в останні хвилини”. Зазначається, що це сталося після того, як Зеленський направив йому спеціальне послання із закликом брати участь хоча б у церемонії відкриття саміту.
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