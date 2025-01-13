Про це свідчить Моніторинг основних подій в економіці України від Міністерства економіки України.
За даними Агентства ООН у справах біженців, за рік кількість біженців зросла на 370 тисяч.
Найбільше українців прийняли такі країни:
- Німеччина — 1,235 млн осіб,
- Польща — 985,1 тис.,
- Чехія — 380,4 тис.,
- Велика Британія — 253,5 тис.,
- Іспанія — 217,0 тис.,
- Італія — 171,5 тис.,
- Франція — 64,6 тис.
На основі опитування Агентства ООН у справах біженців, проведених у країнах Європи з жовтня по грудень 2024 року (вибірка: 3 416 респондентів, 99% — громадяни України, 78% — жінки, середній вік — 44 роки), отримані такі дані:
- Розподіл за віком: 36% жінок і 17% чоловіків віком 18–59 років.
- Найбільша кількість мігрантів виїхала у І та ІІ кварталах 2022 року (31% і 14% відповідно).
- До виїзду з України працювали 52% опитаних, після переселення працевлаштовані 44%.
- До війни 5% респондентів були безробітними, у країнах перебування їхня частка зросла до 15%.