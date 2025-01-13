Про це свідчить Моніторинг основних подій в економіці України від Міністерства економіки України.

За даними Агентства ООН у справах біженців, за рік кількість біженців зросла на 370 тисяч.

Найбільше українців прийняли такі країни:

  • Німеччина — 1,235 млн осіб,
  • Польща — 985,1 тис.,
  • Чехія — 380,4 тис.,
  • Велика Британія — 253,5 тис.,
  • Іспанія — 217,0 тис.,
  • Італія — 171,5 тис.,
  • Франція — 64,6 тис.

На основі опитування Агентства ООН у справах біженців, проведених у країнах Європи з жовтня по грудень 2024 року (вибірка: 3 416 респондентів, 99% — громадяни України, 78% — жінки, середній вік — 44 роки), отримані такі дані:

  • Розподіл за віком: 36% жінок і 17% чоловіків віком 18–59 років.
  • Найбільша кількість мігрантів виїхала у І та ІІ кварталах 2022 року (31% і 14% відповідно).
  • До виїзду з України працювали 52% опитаних, після переселення працевлаштовані 44%.
  • До війни 5% респондентів були безробітними, у країнах перебування їхня частка зросла до 15%.