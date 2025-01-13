Станом на 16 грудня 2024 року кількість біженців з України у світі досягла 6,814 млн осіб. З них 6,254 млн перебувають у європейських країнах, а ще 0,56 млн — за межами Європи.

Про це свідчить Моніторинг основних подій в економіці України від Міністерства економіки України.

За даними Агентства ООН у справах біженців, за рік кількість біженців зросла на 370 тисяч.

Найбільше українців прийняли такі країни:

Німеччина — 1,235 млн осіб,

— 1,235 млн осіб, Польща — 985,1 тис.,

— 985,1 тис., Чехія — 380,4 тис.,

— 380,4 тис., Велика Британія — 253,5 тис.,

— 253,5 тис., Іспанія — 217,0 тис.,

— 217,0 тис., Італія — 171,5 тис.,

— 171,5 тис., Франція — 64,6 тис.

На основі опитування Агентства ООН у справах біженців, проведених у країнах Європи з жовтня по грудень 2024 року (вибірка: 3 416 респондентів, 99% — громадяни України, 78% — жінки, середній вік — 44 роки), отримані такі дані: