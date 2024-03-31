Після звільнення Бучі у Київській області правоохоронці знайшли 422 вбитих мирних жителів. Взагалі у Бучанському районі знайшли 1 190 тіл українців, однак повна кількість загиблих у Бучі досі не встановлена.

Про це повідомляє Національна поліція України.

Близько тисяча цивільних, яких вбили російські окупанти, померли насильницькою смертю: або їх застрелили, або вони померли від мінно-вибухових травм. Начальник кримінальної поліції Андрій Нєбитов підкреслив, що зараз 514 жителів жителів Київщини вважають зниклими безвісти — серед них можуть бути жертви. 180 тіл залишаються неопізнаними.

Нєбитов розповів, що в Бучі були дві катівні росіян — це табір «Променистий», де людей катували в підвалі та стріляли в потилицю, і на перехресті вулиці Вокзальної, де масово страчували українців.

“Ми розуміємо, що навколо Бучі були позиції армії РФ, куди вони звозили людей з їхніх же домівок, катували та вбивали, де ми знаходили теж тіла закопані, закатовані, і ми розуміємо, що, мабуть, це не останні знахідки, бо кількість людей, які зараз перебувають у розшуку, на жаль, дуже велика», — зазначив Нєбитов в етері національного телемарафону “Єдині новини”.

В Україні поліцейські розпочали понад 116 тисяч кримінальних проваджень за фактами воєнних злочинів рф, з них 23 тисячі вчинені саме на Київщині. Національна поліція продовжує розслідувати воєнні злочини РФ.