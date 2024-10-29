З початку повномасштабної війни в Україні було винесено 6 877 вироків корупціонерам, що є менше порівняно з періодом до війни. За цей час щороку виносилось по 2,5 тисяч вироків, тоді як у 2021 Реєстр корупціонерів поповнився на 6870 записів. Від початку 2024 року вже зафіксовано 1 758 вироків. Найбільше порушників — на Львівщині.

Про це йдеться у дослідженні “Опендатабот”.

Аналітики зауважили, що ця тенденція пов’язана з тим, що на початку великого вторгнення подання декларацій для посадовців стало добровільним та не контролювалося НАЗК. Наразі прогнозується, що кількість вироків буде рости.

Серед основних статей, за якими цього року засуджують корупціонерів, найпоширенішими стали:

Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі — 663 вироки (37,7% від загальної кількості), що на третину менше, ніж торік.

Несвоєчасне подання декларацій — 623 вироки (35,4%). За даними НАЗК, порушень побільшало у 34 рази порівняно з минулим роком, оскільки дані почали надходити лише з квітня 2024 року після завершення одразу трьох кампаній декларування. Це десятки тисяч заяв, й наразі не всі є опрацьованими. Ймовірно, наступними роками ця цифра зросте та зрівняється з показниками до повномасштабного вторгнення.

Порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів — 281 вирок (16%), що вдвічі менше, ніж торік.

Цьогоріч у 98% випадків злочинці отримали штраф — 1 714 вироків, тоді як лише 1,5% засуджених були позбавлені волі (27 вироків).

Де в Україні найбільше порушників отримали вироки

Найбільша кількість вироків зафіксована у Львівській області — 172 (9,8%), у Вінницькій області — 151 (8,6%) та Одеській області — 115 (6,5%).

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“Деякі функції НАЗК були призупинені через повномасштабну війну на два роки, тож зараз ми маємо якнайшвидше опрацювати весь той накопичений обсяг роботи, який раніше робився поетапно. Ми змінили підхід до відбору та перевірок декларацій, запровадивши автоперевірки та відбираючи для повних перевірок лише декларації з високим рейтингом ризику. Правоохоронці вже відкрили 126 кримінальних проваджень за матеріалами повних перевірок НАЗК лише за 9 місяців поточного року. Вже за рішенням судів ми зможемо вносити осіб, які отримають відповідні вироки, до Реєстру”, — зазначили в НАЗК.

В “Опендатабот” нагадали, що з початку повномасштабної війни і до осені 2023 року декларації посадовців не проходили перевірку. Інформацію за 2021 та 2022 роки чиновники повинні були подати до початку 2023 року, а за минулий рік — до квітня 2024 року.