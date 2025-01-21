Про це повідомляє агентство Anadolu, посилаючись на заяви міністра внутрішніх справ Туреччини Алі Єрлікаї.

Міністр Єрлікая, який терміново вилетів на місце трагедії, уточнив, що пожежа забрала життя 66 людей. Ще 51 особа зазнала травм різного ступеня тяжкості. Постраждалі були госпіталізовані до місцевих медичних закладів, де їм надають необхідну допомогу.

Міністр висловив співчуття родинам загиблих і наголосив, що уряд максимально залучає ресурси для ліквідації наслідків катастрофи та надання допомоги постраждалим.

Пожежа почалася раптово й швидко охопила значну територію курорту, спричинивши паніку серед відвідувачів і персоналу. Влада поки що не повідомила про точні причини займання, однак на місці працюють слідчі групи, які мають встановити обставини трагедії.

Масштабна евакуація, яка була організована після початку пожежі, не змогла повністю запобігти жертвам, оскільки вогонь швидко поширювався через сильний вітер і специфічні умови місцевості.

Ця трагедія стала однією з наймасштабніших пожеж на території Туреччини за останні роки. Уряд вже заявив про намір провести детальне розслідування події та оцінити дотримання стандартів пожежної безпеки на курорті.

Наразі громадськість очікує на додаткову інформацію щодо осіб загиблих та стану постраждалих, а також можливих заходів із запобігання подібним інцидентам у майбутньому.

Окремі туристи з готелю, з якими вже поспілкувались журналісти, кажуть, до останнього не підозрювали про небезпеку, доки не почули заклики про допомогу з коридору – пожежна сигналізація не спрацювала. На той час у коридорі та на сходах вже стояв їдкий густий дим, вони насилу змогли вибратися.