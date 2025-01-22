Число жертв пожежі на гірськолижному курорті Карталкаю в Туреччині, що сталася 21 січня, зросло до 76 осіб.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Туреччини Алі Ерлікай, передає Haberturk.

Раніше було повідомлено про 66 загиблих. На сьогодні встановлено особи 52 жертв, тіла 45 загиблих вже передані їхнім родинам. Інші жертви поки не впізнані. У зв’язку з трагедією затримано дев’ять осіб, серед яких є власник готелю.

Пожежа спалахнула в ніч проти 21 січня в 12-поверховому дерев’яному готелі в провінції Болу. За попередніми даними, вогонь почався в ресторанній зоні на четвертому поверсі і швидко поширився на всю будівлю. На момент пожежі в готелі перебувало 234 гостей, а його заповненість була на рівні 80-90% через канікули в учнів.

Причина пожежі наразі невідома, і триває розслідування. 22 січня в Туреччині оголошено день жалоби. Курорт Карталкая розташований у горах Кероглу, на північному заході Туреччини, за 270 км від Стамбула.