Про це повідомив офіс головного прокурора провінції Болу, передає CNN Türk.
Деталі події:
- Кількість загиблих: Спочатку повідомляли про 76 жертв, проте після аналізу ДНК кількість зросла до 79.
- Збитки: Попередній звіт показав, що будівля готелю отримала серйозні пошкодження. Остаточне рішення щодо її долі – зміцнення чи знесення – ухвалять після завершення звіту.
- Ліквідація пожежі: У гасінні брали участь 267 осіб з різних державних установ та організацій.
Розслідування:
У межах розслідування затримано 11 осіб, серед яких:
- заступник мера провінції Болу,
- голова пожежної служби муніципалітету,
- власник і менеджер готелю.
Передісторія:
Пожежа почалася вночі 21 січня і швидко поширилася на будівлю, що призвело до масштабної трагедії. Причини займання наразі з’ясовуються.
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