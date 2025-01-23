Щонайменше 79 людей загинули внаслідок пожежі в готелі Grand Kartal на гірськолижному курорті Kartalkaya Ski Center у провінції Болу, Туреччина.

Про це повідомив офіс головного прокурора провінції Болу, передає CNN Türk.

Деталі події:

Кількість загиблих: Спочатку повідомляли про 76 жертв, проте після аналізу ДНК кількість зросла до 79.

Спочатку повідомляли про 76 жертв, проте після аналізу ДНК кількість зросла до 79. Збитки: Попередній звіт показав, що будівля готелю отримала серйозні пошкодження. Остаточне рішення щодо її долі – зміцнення чи знесення – ухвалять після завершення звіту.

Попередній звіт показав, що будівля готелю отримала серйозні пошкодження. Остаточне рішення щодо її долі – зміцнення чи знесення – ухвалять після завершення звіту. Ліквідація пожежі: У гасінні брали участь 267 осіб з різних державних установ та організацій.

Розслідування:

У межах розслідування затримано 11 осіб, серед яких:

заступник мера провінції Болу,

голова пожежної служби муніципалітету,

власник і менеджер готелю.

Передісторія:

Пожежа почалася вночі 21 січня і швидко поширилася на будівлю, що призвело до масштабної трагедії. Причини займання наразі з’ясовуються.