Автомобіль в'їхав у натовп на різдвяному ярмарку в східнонімецькому місті Магдебург. Понад 200 поранених, серед загиблих - дитина.

Про це пише Bild.

За інформацією видання у лікарнях перебувають 86 поранених, майже половина з них — у важкому стані.

Водія автомобіля, який врізався у натовп, затримали. Ним виявився 50-річний громадянин Саудівської Аравії, який прибув до Німеччини у 2006 році та працював лікарем-психіатром. У його крові виявили наркотичні речовини. Чиновники та поліція з’ясовують мотиви нападу.

Bild зазначає, що судячи з повідомлень у соціальних мережах, підозрюваний є затятим критиком ісламу та пропагує теорії змови про змову з метою встановлення ісламського панування в Європі.

У Магдебурзі до понеділка оголосили день жалоби, на всіх державних будівлях в ці дні вивісять чорні прапори. А в суботу ввечері в Магдебурзькому соборі відбудеться година пам’яті за загиблими. Лідери інших країн висловлюють співчуття родинам загиблих, зокрема, на подію відреагував і Президент України Володимир Зеленський.



Нагадаємо, що сталося це увечері напередодні: в Магдебурзі автомобіль в’їхав у людей на різдвяному ринку. Автівка на великій швидкості влетіла в натовп на ярмарку і збила людей. Речник уряду землі Саксонія-Анхальт Маттіас Шуппе заявив, що це був напад.