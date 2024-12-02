Кількість загиблих українських військових за час повномасштабного вторгнення значно нижча, ніж зазначають американські ЗМІ.

Про це заявив Володимир Зеленський в інтервʼю Kyodo News.

Водночас він не погодився називати точні дані щодо втрат українських військових.

“Дехто нещодавно, мені здається в американців пресі, подав інформацію: українців загинуло 80 тисяч. Та я хочу вам сказати, що ні, менше, набагато менше”, — заявив президент.

Зеленський підкреслив, що Київ не має точної інформації щодо кількості загиблих українців на тимчасово окупованих територіях. Він зауважив, що йдеться про цивільних, військових, правоохоронців та представників місцевої влади.