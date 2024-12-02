Про це заявив Володимир Зеленський в інтервʼю Kyodo News.
Водночас він не погодився називати точні дані щодо втрат українських військових.
“Дехто нещодавно, мені здається в американців пресі, подав інформацію: українців загинуло 80 тисяч. Та я хочу вам сказати, що ні, менше, набагато менше”, — заявив президент.
Зеленський підкреслив, що Київ не має точної інформації щодо кількості загиблих українців на тимчасово окупованих територіях. Він зауважив, що йдеться про цивільних, військових, правоохоронців та представників місцевої влади.
“І скільки їх загинуло, скільки було їх втрачено, скільки закатовано в полоні — тут я не знаю. Тому я говорю, тільки про фіксацію військових, які на нашій території, які контролюються нами”, — уточнив президент.
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