У лікарні помер один із поранених унаслідок російської атаки на портову інфраструктуру Одещини ввечері 9 жовтня. Кількість загиблих зросла до 7.

Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Він розповів, що загиблим виявився 46-річний працівник порту. За словами Кіпера, лікарі до останнього намагалися врятувати пораненого.

Нагадаємо, увечері 9 жовтня російські війська вдарили балістичними ракетами по портовій інфраструктурі Одеської області. Під час атаки ушкоджень зазнало цивільне судно під прапором Панами — контейнеровоз Shui Spirit.

Глава Мінінфраструктури Олексій Кулеба заявив, що це вже третє іноземне судно, атаковане Росією, за останні чотири дні.