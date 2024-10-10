Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.
Він розповів, що загиблим виявився 46-річний працівник порту. За словами Кіпера, лікарі до останнього намагалися врятувати пораненого.
Нагадаємо, увечері 9 жовтня російські війська вдарили балістичними ракетами по портовій інфраструктурі Одеської області. Під час атаки ушкоджень зазнало цивільне судно під прапором Панами — контейнеровоз Shui Spirit.
Глава Мінінфраструктури Олексій Кулеба заявив, що це вже третє іноземне судно, атаковане Росією, за останні чотири дні.