Про це повідомив у Телеграмі начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
“Вже троє загиблих через нічну ракетну атаку на Кривий Ріг. Безвісти зниклою залишається ще одна людина. Рятувальники продовжують працювати на місці трагедії”, – написав Лисак.
За його словами, у Нікопольському районі внаслідок обстрілу загинув 70-річний житель Марганецької громади. Пошкоджено приватний будинок, 6 господарських споруд, легковий автомобіль.
У Мирівській, Покровській та Червоногригорівській громадах і Нікополі пошкоджено інфраструктуру, адмінбудівлю та музей, 2 приватні будинки, лінії електропередач та газогін. Утім, минулося без жертв серед населення.
“Загалом район пережив майже два десятки обстрілів. По населених пунктах росіяни гатили «Градами» та важкою артилерією. Цілили також безпілотниками”, – зазначив Лисак.
Як повідомлялося, в ніч проти вівторка, 27 серпня, Росія завдала ракетного удару по готелю у Кривому Розі, була інформація про двох загиблих і п’ятьох постраждалих.
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