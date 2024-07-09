Про це в Телеграмі повідомляє Київська міська військова адміністрація.
“Станом на 17:00 від ракетного масованого удару по столиці загинуло 33 людини”, – ідеться в повідомленні.
Раніше рятувальники дістали тіла ще 3 жінок з-під завалів будинку в Шевченківському районі Києва, о 13:00 у ДСНС повідомили, що дістали тіло ще однієї людини, тож жертв на цій локації уже 12, а загалом у Києві дотепер було 32.
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