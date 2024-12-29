За даними Національного пожежного агентства, усі пасажири, крім двох врятованих, зі 181 людини, які перебували на борту літака Jeju Air, вважаються загиблими.

Про це пише The Washington Post.

Станом на 15:53 за місцевим часом підтверджується загибель щонайменше 124 людей. Влада все ще шукає обгорілі уламки на предмет останків і працює над ідентифікацією тіл.

Нагадаємо, літак — Boeing 737-800, який виконував рейс 2216 Jeju Air — прибував до міжнародного аеропорту Муан з Бангкока близько 9-ї ранку за місцевим часом. Коли він вилетів за межі злітно-посадкової смуги, він вдарився об огорожу та миттєво спалахнув.

На борту перебували щонайменше 175 пасажирів і шість членів екіпажу, двоє тих, хто вижив у катастрофі, були членами екіпажу. Повідомляється, що серед пасажирів були 173 корейці та двоє громадян Таїланду.

Влада поки не називає причини аварії та продовжує розслідування. Видання Yonhap повідомило, що деякі чиновники підозрюють, що причиною катастрофи могла бути несправність шасі.

Востаннє Південна Корея постраждала від великомасштабної авіаційної катастрофи в 1997 році, коли літак компанії Korean Air, що летів із Сеула, врізався в горбисту вершину на території США, острові Гуам. Тоді загинули 228 людей із 254 на борту.