Про це повідомив голова ОВА Вадим Філашкін.
За його словами, пошкоджено приватний будинок, підприємство, кав’ярню і автомобіль. Раніше він повідомив про 1 загиблу людину і 3 поранених у Мирногарді.
За словами Філашкіна, ситуація по області на ранок по районах така:
– у Покровському районі пошкоджено численні будинки у Кураховому; в Успенівці 1 будинок зруйновано і 7 пошкоджено; у Веселому Гаю 1 будинок зруйновано. У Мирнограді пошкоджено будинок. У Покровську пошкоджено будинок і 2 адмінбудівлі.
– Краматорський район. У Зарічному Лиманської громади загинула людина, пошкоджено будинок. У Костянтинівці пошкоджено приватний будинок, 2 виробничі приміщення і лінію електропередач.
– Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено двоповерхівку. У Часовоярській громаді пошкоджені 6 приватних будинків і 2 багатоповерхівки. У Щербинівці Торецької громади пошкоджено будинок.
Всього за добу росіяни 9 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 691 людину, у тому числі 92 дитини.