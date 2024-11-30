Сьогодні зранку росіяни обстріляли місто на Донеччині з артилерії.

Про це повідомив голова ОВА Вадим Філашкін.

За його словами, пошкоджено приватний будинок, підприємство, кав’ярню і автомобіль. Раніше він повідомив про 1 загиблу людину і 3 поранених у Мирногарді.

За словами Філашкіна, ситуація по області на ранок по районах така: