Завали після атаки РФ на Харківщині досі розбирають.

Про це повідомляється в Telegram-каналі міського голови Харкова — Ігоря Терехова.

З-під завалів 12-поверхового будинку в Індустріальному районі витягнули тіло загиблої жінки.

“Щойно з під завалів 12-ти поверхівки в Індустріальному районі дістали загиблу жінку. Тож жертв сьогоднішнього ворожого обстрілу Харкова вже семеро”, – пише Ігор Терехов.