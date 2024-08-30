Про це повідомляється в Telegram-каналі міського голови Харкова — Ігоря Терехова.
З-під завалів 12-поверхового будинку в Індустріальному районі витягнули тіло загиблої жінки.
“Щойно з під завалів 12-ти поверхівки в Індустріальному районі дістали загиблу жінку. Тож жертв сьогоднішнього ворожого обстрілу Харкова вже семеро”, – пише Ігор Терехов.
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