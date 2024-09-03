Кількість загиблих у Полтаві внаслідок російського ракетного удару зросла до 47, а поранених — до 206 осіб.

Про це повідомила у соцмережі Х перша леді Олена Зеленська.

“Мої глибокі співчуття рідним загиблих і постраждалих унаслідок російського ракетного обстрілу Полтави. Це приголомшлива трагедія для всієї України”, – написала Зеленська.

Вона зазначила, що ворог влучив у навчальний заклад і лікарню.

“Вже відомо про 47 загиблих і 206 поранених. Росія забирає в нас найцінніше – життя. Ніколи цього не забудемо. Вічна памʼять”, — підкреслила перша леді.

Як раніше повідомлялося, 3 вересня армія Росії завдала удару по Полтаві двома балістичними ракетами, спочатку повідомлялось про 41 загиблого і понад 180 поранених.