Рятувальники у Кривому Розі знайшли тіло ще однієї людини під завалами готелю, який було зруйновано внаслідок ракетного обстрілу військ РФ.

Про це повідомляє ДСНС у Facebook.

«Кількість загиблих у готелі Кривого Рогу зросла до чотирьох. Вночі рятувальники деблокували тіло ще однієї особи», – йдеться в дописі.

ДСНС також інформує, що в результаті нічного ракетного удару по готелю у Кривому Розі 27 серпня постраждали п’ятеро осіб.

Пошуково-рятувальні роботи на місці завершено.