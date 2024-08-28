Про це повідомляє ДСНС у Facebook.
«Кількість загиблих у готелі Кривого Рогу зросла до чотирьох. Вночі рятувальники деблокували тіло ще однієї особи», – йдеться в дописі.
ДСНС також інформує, що в результаті нічного ракетного удару по готелю у Кривому Розі 27 серпня постраждали п’ятеро осіб.
Пошуково-рятувальні роботи на місці завершено.
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