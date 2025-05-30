Убити тирана: історія боротьби з тиранією від античності до сучасності

Як повідомляє сервіс Goodreads, український переклад книжки має 24 оцінки, зокрема 5 розгорнутих відгуків.

Книга “Убити тирана” привернула увагу Володимира та Олени Зеленських на “Книжковому Арсеналі 2025”. Подружжя вирішило передати ці видання на фронт. Продавець, передаючи книгу Зеленському, зазначив:

“Щоб ви дописали її українською”

Автором цього науково-популярного видання є італійський юрист Альдо Андреа Кассі, який викладає юридичну антропологію та історію права в університеті Брешії. Він відомий своїми працями, що стосуються історії Італії та західної цивілізації. Переклад українською мовою здійснила Ганна Залевська, а видання підготували “Видавництво Анетти Антоненко” у співпраці з “Ніка-Центр”.

У своїй книзі Кассі досліджує феномен тиранії та боротьби з тиранами від античності до 2021 року. Автор акцентує увагу на тому, як різні суспільства виправдовували або засуджували вбивства тиранів. У фінальному розділі згадуються сучасні політичні лідери, яких іноді називають тиранами, такі як Володимир Путін, Сі Цзіньпін, Реджеп Таїп Ердоган, Віктор Орбан та Кім Чен Ин.

В анотації до книги зазначено:

“Починаючи з Давньої Греції, західна політико-правова традиція замислювалась над обставинами, що уможливлюють убивство тирана на законних підставах. Кожна епоха робила свій внесок у це питання шляхом пристрасних дебатів, палкої полеміки, вибухонебезпечних (і не тільки в переносному значенні) подій.”

У тексті книги присутні цитати з праць таких видатних мислителів, як Ніколло Мак’явеллі, Арістотель, Мартін Лютер, Бенедикт Спіноза, Жан-Жак Руссо, Томас Гоббс, Геродот та інших. Також згадується наукова праця Михайла Драгоманова “Тираногубство в Росії та дії в Західній Європі”, опублікована у Женеві 1881 року.

На платформі Goodreads український переклад книги отримав 24 оцінки, середня з яких становить 3,33. Читачі у відгуках підкреслюють, що це, перш за все, академічна праця, яка глибоко аналізує історичні та правові аспекти боротьби з тиранією.