Режисер Любомир Левицький працює над новим трилером “Killhouse”, сценарій якого базується на реальних подіях. У створенні фільму беруть участь військовослужбовці та ветерани Сил безпеки та оборони України, зокрема представники Головного управління розвідки Міністерства оборони.

Про це йдеться у повідомленні ГУР МО.

Основний сюжет стрічки розгортається навколо унікальної операції спецпризначенців ГУР та 3-ї окремої штурмової бригади, які на окупованій території мають евакуювати подружжя, яке потрапило під російський обстріл.

Свідком цієї напруженої місії стає американський журналіст, котрий постає перед складним вибором — на кону життя 14-річної доньки евакуйованих, яку росіяни утримують у заручниках і вимагають обміняти на іноземця.

До операції підключаються спецслужби США, і напруга боротьби за життя зростає. Зазначається, що трилер планують завершити у 2025 році.