Кім Чен Ин, лідер Північної Кореї, нещодавно відвідав навчання Повітряних сил країни, де акцентував увагу на важливості постійної бойової готовності армії. Цю інформацію оприлюднила державна інформаційна агенція КНДР, KCNA.

Під час свого візиту Кім Чен Ин оглянув авіаційний полк 1 гвардійської дивізії Повітряних сил Корейської Народної Армії. Він особисто керував бойовою підготовкою ескадрилей, які спеціалізуються на протиповітряній обороні та повітряних нальотах. У супроводі радників з партії, його зустрічав головнокомандувач Повітряних сил Кім Кван Хьок.

Згідно з повідомленням KCNA, Кім Чен Ин підкреслив необхідність, щоб усі військові підрозділи перебували в стані максимальної активності та готовності до дій. Він закликав до «епохального повороту в підготовці до війни», акцентуючи на важливості бути готовими до будь-яких викликів.

Нагадаємо, що 8 травня Північна Корея провела запуск кількох балістичних ракет малої дальності в бік Східного моря. Влада КНДР заявила, що ці ракетні випробування мали на меті імітацію ядерних атак, демонструючи готовність до швидкої реакції та можливості збройних сил країни.

Таким чином, керівництво Північної Кореї підтверджує своє прагнення підтримувати армію у високому бойовому стані, готову до будь-яких військових сценаріїв.