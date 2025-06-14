Кім Чен Ин збільшує виробництво артилерійських снарядів на тлі війни в Україні

Про це Yonhap News Agency з посиланням на державні ЗМІ Північної Кореї.

Кім Чен Ин, лідер Північної Кореї, закликав до збільшення виробництва нових артилерійських снарядів, які відповідають вимогам сучасної війни. Цю інформацію повідомила агенція Yonhap, посилаючись на державні ЗМІ КНДР. Заяви були зроблені під час інспекції великого військового заводу, проте конкретні деталі не були розкриті.

Під час свого візиту на завод, що спеціалізується на виробництві боєприпасів, Кім Чен Ин ознайомився з процесом виготовлення снарядів, потужностями виробництва та модернізаційними заходами, які були реалізовані в першій половині року.

Лідер Північної Кореї підкреслив важливість подальшого розширення виробничих можливостей, щоб

“задовольнити всі вимоги національної оборонної стратегії та збільшити виробництво потужних снарядів нового типу для відповідності вимогам сучасної війни.”

– Кім Чен Ин

Він також акцентував увагу на необхідності підвищення рівня автоматизації виробничих процесів для збільшення обсягів виготовлення нових артилерійських снарядів.

Ці заяви стали відомими на фоні інформації про те, що Північна Корея надала Росії військові підрозділи, контейнери з артилерійськими снарядами та інше військове обладнання для підтримки у війні проти України.

Взаємодія КНДР з Росією у війні проти України

У 2024 році КНДР та Росія підписали угоду про стратегічне партнерство, що передбачає співпрацю в оборонній сфері. У травні 2025 року Кім Чен Ин офіційно підтвердив відправку північнокорейських військових до Росії для участі у війні проти України.

Згідно з даними розвідки Південної Кореї, у жовтні 2024 року КНДР вже направила до Росії близько 1 500 спецназівців і планує залучити до конфлікту до 12 тисяч військових. Офіційний Пхеньян спростовує ці звинувачення, називаючи їх “безпідставними чутками”.

Президент України Володимир Зеленський у жовтні 2024 року заявив, що Північна Корея фактично долучилася до війни проти України. У листопаді 2024 року міністр оборони України підтвердив перші зіткнення між ЗСУ та північнокорейськими військовими на території Росії.

У січні 2025 року українські військові взяли в полон двох північнокорейських солдатів у Курській області. Південна Корея висловила готовність прийняти полонених, визнаючи їх своїми громадянами.

У квітні 2025 року КНДР офіційно підтвердила участь своїх військових у бойових діях проти України, посилаючись на статтю 4 Договору про всеосяжне стратегічне партнерство з Росією, укладеного у 2024 році.

26 квітня 2025 року начальник Генштабу ЗС РФ Валерій Герасимов офіційно визнав участь військових КНДР у звільненні території Курської області, що стало першим публічним підтвердженням їхньої присутності у війні.