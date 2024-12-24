Незвичайний відеокліп Кардашʼян опублікувала у Youtube.

Відеокліп ніби знятий на стару кіноплівку. У ньому зірка з’являється в образі домогосподарки, яка повзає по підлозі.

У кадрі також є й інші різноманітні персонажі: священник, Ісус Христос у терновому вінку, що заглядає в холодильник, черниця з віслюком, ніби зі сцени Різдва, плавчиня в акваріумі та багато інших.

Кульмінацією відео є поява чоловіка в костюмі Санта-Клауса з відеокамерою, і виявляється, що це Маколей Калкін, зірка фільму “Сам удома”.

Режисерами кліпу є Надя Лі Коен та Чарлі Деніс, а продюсером виступив чоловік Кортні Кардаш’ян Тревіс Бейкер.