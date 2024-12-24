Незвичайний відеокліп Кардашʼян опублікувала у Youtube.
Відеокліп ніби знятий на стару кіноплівку. У ньому зірка з’являється в образі домогосподарки, яка повзає по підлозі.
У кадрі також є й інші різноманітні персонажі: священник, Ісус Христос у терновому вінку, що заглядає в холодильник, черниця з віслюком, ніби зі сцени Різдва, плавчиня в акваріумі та багато інших.
Кульмінацією відео є поява чоловіка в костюмі Санта-Клауса з відеокамерою, і виявляється, що це Маколей Калкін, зірка фільму “Сам удома”.
Режисерами кліпу є Надя Лі Коен та Чарлі Деніс, а продюсером виступив чоловік Кортні Кардаш’ян Тревіс Бейкер.
- Ющенко разом з коміками знявся в кліпі задля збору на ЗСУ
- Співачка Мадонна провела найбільший концерт в історії, зібравши 1,6 млн глядачів
- Про що пісня з мультфільму “Жив-був пес”