9 серпня спецпризначенці ГУР МОУ провели рейд на Кінбурнській косі, ліквідувавши близько 30 російських загарбників та їхню техніку, а також встановивши бойовий прапор Воєнної розвідки.

Про це повідомляє ГУР.

9 серпня 2024 року під час рейду на Кінбурнську косу українські спецпідрозділи знищили шість одиниць броньованої техніки російських загарбників і ліквідували близько тридцяти ворогів.

Операцію провели підрозділи “Химера”, “Аратта”, “Стугна”, “Paragon”, “Сибірський батальйон” та “Терор” за підтримки Військово-Морських Сил ЗСУ.

Спецпризначенці атакували укріплення противника, зокрема позиції “Кінбурнська фортеця”, “морський вокзал” та “пам’ятник суворову”, де встановили бойовий прапор Воєнної розвідки України.

“Кінбурнська коса буде вільною, як і всі інші тимчасово окуповані території України”, – йдеться у повідомленні.

Кінбурнська коса — піщана коса, розташована в Миколаївському районі Миколаївської області. Ця коса є продовженням Кінбурнського півострова та частково відділяє Чорне море від Дніпровсько-Бузького лиману.