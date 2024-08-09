Про це повідомляє ГУР.
9 серпня 2024 року під час рейду на Кінбурнську косу українські спецпідрозділи знищили шість одиниць броньованої техніки російських загарбників і ліквідували близько тридцяти ворогів.
Операцію провели підрозділи “Химера”, “Аратта”, “Стугна”, “Paragon”, “Сибірський батальйон” та “Терор” за підтримки Військово-Морських Сил ЗСУ.
Спецпризначенці атакували укріплення противника, зокрема позиції “Кінбурнська фортеця”, “морський вокзал” та “пам’ятник суворову”, де встановили бойовий прапор Воєнної розвідки України.
“Кінбурнська коса буде вільною, як і всі інші тимчасово окуповані території України”, – йдеться у повідомленні.
Кінбурнська коса — піщана коса, розташована в Миколаївському районі Миколаївської області. Ця коса є продовженням Кінбурнського півострова та частково відділяє Чорне море від Дніпровсько-Бузького лиману.
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