Про це пише видання HKFP.
“У війнах і конфліктах немає переможців, а конфронтація нікуди не веде. Чим гостріший конфлікт, тим більше ми потребуємо діалогу та консультацій. Кінець будь-якого конфлікту – це примирення”, — сказав Донг та закликав лідерів країн світу сприяти “мирному розвитку та інклюзивному врядуванню”.
За його словами, єдиним виходом для розв’язання таких гарячих проблем як криза в Україні та ізраїльсько-палестинський конфлікт, є просування миру та переговорів.
Нагадаємо, у липні ексміністр закордонних справ України Дмитро Кулеба казав, що у Пекіні погоджуються з тим, що Україна потребує справедливого та стійкого миру, а не його ілюзії. За словами міністра, Китай підтвердив “свою повагу до принципу суверенітету та територіальної цілісності України”.
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