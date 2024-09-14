Міністр оборони Китаю Дон Цзюнь заявив, що єдиним способом покласти край війнам в Україні та Газі є "переговори".

Про це пише видання HKFP.

“У війнах і конфліктах немає переможців, а конфронтація нікуди не веде. Чим гостріший конфлікт, тим більше ми потребуємо діалогу та консультацій. Кінець будь-якого конфлікту – це примирення”, — сказав Донг та закликав лідерів країн світу сприяти “мирному розвитку та інклюзивному врядуванню”.

За його словами, єдиним виходом для розв’язання таких гарячих проблем як криза в Україні та ізраїльсько-палестинський конфлікт, є просування миру та переговорів.

Нагадаємо, у липні ексміністр закордонних справ України Дмитро Кулеба казав, що у Пекіні погоджуються з тим, що Україна потребує справедливого та стійкого миру, а не його ілюзії. За словами міністра, Китай підтвердив “свою повагу до принципу суверенітету та територіальної цілісності України”.