Наступний Саміт має відбутися за участі Росії. Про це розповів в інтервʼю Олаф Шольц, канцлер Німеччини.

Про це повідомляє ZDF, опублікувавши інтервʼю з Шольцем.

Участь Росії передбачена на наступному саміті миру, де буде прийнято рішення щодо закінчення повномасштабної війни РФ проти України.

Він стверджує, що в Швейцарії потрібно створити основу для обговорення миру поза темами, які будуть обговорюватися на саміті.

Шольц повідомив, що головними темами у Швейцарії будуть питання повернення викрадених дітей, захист атомних електростанцій і запобігання використанню ядерної зброї.

“Але головне питання, звичайно, полягає в тому, як можна досягти чесного і справедливого миру. В кінцевому підсумку має відбутися конференція і мирні переговори, які також працюватимуть на користь України”, – зазначив канцлер Німеччини.

Також було зазначено, що всі обговорення можливі за участі Росії на саміті миру.

Нагадаємо, що у суботу, 15 червня, вже розпочався Глобальний саміт миру у Швейцарії, участь у якому візьмуть 100 держав і міжнародних організацій з усіх континентів і частин світу. Україну на Саміті миру, окрім президента Володимира Зеленського, представлятимуть ще вісім посадовців.