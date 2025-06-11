Король Чарльз ІІІ зустрівся з Олександрою Матвійчук у Букінгемському палаці

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Король Великої Британії Чарльз ІІІ зустрівся з українською правозахисницею Олександрою Матвійчук у Букінгемському палаці. Ця подія була підтверджена офіційним повідомленням королівської родини в соціальних мережах.

“Сьогодні вдень (11 червня – Ред.) у Букінгемському палаці король прийняв Олександру Матвійчук, голову Центру громадянських свобод.”

Центр громадянських свобод, заснований у 2007 році, активно займається захистом прав людини, розвитком демократії та підтримкою громадянського суспільства в Україні. У 2022 році організація отримала міжнародне визнання, ставши лауреатом Нобелівської премії миру.

Олександра Матвійчук приєдналася до Центру одразу після його створення. Спочатку вона поєднувала правозахисну діяльність із приватною юридичною практикою, але згодом вирішила повністю присвятити себе роботі в організації, особливо під час президентства Віктора Януковича, коли почалися жорсткі репресії проти інакодумців.

У 2014 році, з початком війни на сході України, Центр громадянських свобод став першою правозахисною організацією, яка направила моніторингові групи до Криму, Донецької та Луганської областей. Під час повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році організація ініціювала проєкт «Трибунал для Путіна», в рамках якого було задокументовано понад 21 тисячу випадків злочинів російської армії.

7 жовтня 2022 року Центр громадянських свобод отримав першу в історії України Нобелівську премію миру, що стало важливим визнанням їхньої роботи на міжнародному рівні.