Візит короля Чарльза III до Канади: підтримка суверенітету на тлі заяв Трампа

Як повідомляє медіа BBC

Король Чарльз III разом із королевою Каміллою вирушили до Канади з дводенним візитом, який має на меті продемонструвати підтримку цієї країни в умовах загроз з боку колишнього президента США Дональда Трампа. Цей візит, організований за запрошенням прем’єр-міністра Канади Марка Карні, підкреслює солідарність з Канадою після неоднозначних заяв Трампа про можливе приєднання країни до США.

Джеремі Кінсман, колишній верховний комісар Канади у Великій Британії, зазначив, що монарх має намір передати послання підтримки та єдності. “Це буде важливим підтвердженням канадського суверенітету. Я впевнений, що король Чарльз з радістю говоритиме про це”, – підкреслив Кінсман.

Протягом візиту Чарльз III та Камілла візьмуть участь у ряді публічних заходів в Оттаві, включаючи церемонію зустрічі в аеропорту та зустрічі з представниками громадських організацій, зокрема корінних народів Канади.

Однією з ключових подій стане “Тронна промова”, яку король виголосить у парламенті Канади 27 травня. Це буде перший виступ британського монарха в канадському парламенті за останні 50 років. Очікується, що промова підкреслить підтримку суверенітету Канади та її незалежності у міжнародних відносинах, зокрема у контексті відносин зі Сполученими Штатами.

Виголошення “Тронної промови” продовжує традицію, започатковану матір’ю Чарльза III, королевою Єлизаветою II, яка виконувала цю церемоніальну функцію двічі – у 1957 та 1977 роках.

Цей візит є першим для короля та королеви до Канади з моменту їхнього правління. Раніше запланована поїздка була скасована через діагноз раку у короля Чарльза.

Заяви Трампа про Канаду

6 січня 2025 року Дональд Трамп у соціальних мережах висловив думку, що “багатьом людям у Канаді хотілося б стати 51-м штатом США”. Тодішній прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо відповів, що на це “немає жодного шансу”.

8 січня Трамп опублікував дві карти США з приєднаною Канадою, а 2 лютого знову запропонував Канаді стати 51-м штатом, попередивши, що без субсидій США країна перестане існувати як “життєздатна”.