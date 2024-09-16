У розкладі Міжнародного кінофестивалю в Торонто (TIFF) знову з'явився фільм «росіяни на війні» режисерки Анастасії Трофімової, який зображує російських окупантів як «звичайних людей». Раніше організатори заявляли про скасування показу цієї стрічки.

Про це свідчить розклад показів на сайті фестивалю.

Перегляд фільму призначений на 17 вересня, хоча офіційне закриття фестивалю відбулося 15 вересня.

Нагадаємо, показ стрічки був скасований через «значні загрози для фестивалю та громадської безпеки». Український консул у Торонто Олег Ніколенко разом з народними депутатами закликали відмовитися від демонстрації фільму.

Стрічку, раніше представлену на Венеціанському кінофестивалі, зняла Анастасія Трофімова, яка протягом семи місяців працювала поруч із російськими військовими біля фронту в Україні. Вона стверджує, що не побачила воєнних злочинів з боку росіян.

Фільм викликав критику з боку українських кінематографістів, зокрема режисерки Ольги Журби, а Державне агентство України з питань кіно назвала його «прихованою російською пропагандою».