Громадянин Росії та Німеччини Артур Петров, екстрадований із Кіпру до США за справою про незаконне постачання американської мікроелектроніки до Росії, з'явився в федеральному суді на Мангеттені.

Про це йдеться а сайті Мінʼюст США.

Петрова підозрюють у контрабанді мікроелектроніки американського виробництва для російських виробників зброї, що порушує санкції.

Міністерство юстиції США підкреслює важливість екстрадиції Петрова для обмеження доступу Росії до західних технологій, які підтримують військові дії президента Путіна. Прокурор Південного округу Нью-Йорка зазначив, що Петров вступив у змову для незаконних поставок військової мікроелектроніки через посередників.

Підозрюваний, який працював у російському ТОВ «Електроком ВПК», разом зі спільниками організував мережу незаконних закупівель мікроелектроніки в американських дистриб’юторів.

Вони шахрайським шляхом придбали обладнання, що підпадає під експортний контроль США, використовуючи підставні компанії для приховування призначення товарів для Росії.

Кіпрські правоохоронці заарештували Петрова на запит США через підозри у злочинах, пов’язаних із обманом, контрабандою та банківським шахрайством.

Йому пред’явлено звинувачення у змові та порушенні експортного контролю, за що загрожує ув’язнення від 5 до 20 років. Різні компоненти, пов’язані з його діяльністю, були виявлені у російській військовій техніці в Україні.