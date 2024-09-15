Український олігарх Ігор Коломойський, один із найбагатших людей країни, в минулому — соратник президента Зеленського, втратив кіпрське громадянство після того, як влада республіки підтвердила, що воно було отримано шляхом шахрайства, неправдивих заяв і приховування істотних фактів.

Про це повідомляє кіпрська газета Philenews.

Відповідне рішення, яке є частиною загальної політики Кіпру щодо контролю над інвестиційними паспортами, було ухвалене 4 вересня, проте інформація про це зʼявилася в ЗМІ лише 14 вересня.

У рішенні кіпрської влади вказано, що Коломойський “був і є особою сумнівного характеру, тоді як його натуралізація як кіпріота створює величезний ризик поганої репутації для Республіки Кіпр”. Ігор Коломойський, крім кіпрського громадянства, яке він отримав у 2010 році, також має громадянство Ізраїлю з 1995 року, і є громадянином України.

Зазначається, що окрім Коломойського, уряд Кіпру позбавив громадянства ще сімох людей, зокрема інвестора Максима Захарченка, його дружину та двох дітей.