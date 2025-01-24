Про це повідомила головна санітарна лікарка області Наталія Гопко у коментарі Суспільному.
За її словами, спалах кору пов’язаний із завезенням вірусу з Румунії. Серед хворих є 51 дитина, яка не була вакцинована, і 16 дітей, які отримали лише одну дозу щеплення. Небезпека кору полягає не лише в його симптомах, але й у можливих ускладненнях, таких як пневмонія.
Медичні працівники закликають батьків звертати увагу на вакцинацію своїх дітей, щоб уникнути подальшого поширення захворювання. Важливо також забезпечити захист малюків до одного року, які ще не отримали щеплення. Ситуація потребує термінових заходів для контролю епідемії та підвищення рівня вакцинації серед населення.
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