Кір Стармер, прем’єр-міністр Великої Британії, оголосив про плани укласти нову угоду з Європейським Союзом. Відповідно до інформації, розміщеної на офіційному сайті уряду, ця угода має на меті захистити національні інтереси та принести реальні вигоди для британських громадян.

Нова угода передбачає сприяння економічному зростанню, створення нових робочих місць, зниження витрат для домогосподарств та покращення контролю на кордонах. Стармер підкреслив, що це партнерство стане частиною його масштабного «Плану змін», який має на меті забезпечити реальні переваги для населення.

Прем’єр-міністр також зазначив, що нова угода буде більш вигідною, ніж попередня, укладена минулим урядом, яка, на його думку, не відповідала інтересам жодної зі сторін. «Ми не будемо ізольовані, а активно шукатимемо можливості на світовій арені, укладаючи угоди, які служитимуть інтересам британського народу. Завтра – ще один крок вперед: більше вигод для Великої Британії від нового партнерства з ЄС», – заявив Стармер.

Ця угода стане вже третьою важливою міжнародною домовленістю, укладеною Великою Британією за останні два тижні, після укладення торговельних угод з Індією та США.

Варто зазначити, що відносини між ЄС та Великою Британією регулюються угодою про торгівлю та співробітництво, яка набула чинності 31 грудня 2020 року після виходу Великої Британії з ЄС. Ця угода охоплює різноманітні питання, включаючи перевезення особистих речей.

Brexit – це політичний процес, що розпочався після референдуму 23 червня 2016 року, коли 51,9% голосуючих підтримали вихід Великої Британії з Європейського Союзу. Після тривалих переговорів 24 грудня Європейська Комісія та Велика Британія досягли згоди щодо умов майбутньої торговельної співпраці.