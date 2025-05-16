Кір Стармер, прем’єр-міністр Великої Британії, підкреслив важливість притягнення Володимира Путіна до відповідальності за затягування війни в Україні. Він охарактеризував дії російського лідера як «зволікання на тлі кровопролиття» і наголосив на необхідності термінового та безумовного припинення вогню. Ці коментарі пролунали напередодні саміту Європейської політичної спільноти, що відбудеться в Албанії. Лондон також попередив про можливі нові санкції проти російської енергетики, якщо Кремль не виявить готовності до мирних переговорів.

15 травня президент України Володимир Зеленський підписав указ, який затверджує склад української делегації для переговорів у Стамбулі. Делегацію очолив міністр оборони Рустем Умєров, до складу якої увійшли представники Міністерства закордонних справ, Служби безпеки України, Головного управління розвідки, Збройних сил України та Офісу президента. Умєров отримав повноваження змінювати склад делегації за погодженням із президентом та залучати експертів.

У Лондоні 21-річного українця Романа Лавриновича звинувачують у підпалі двох будинків, пов’язаних із прем’єр-міністром Кіром Стармером, а також автомобіля. Підозрюваного затримали 13 травня, йому інкримінують три підпали з наміром завдати шкоди життю людей. Справу розслідує контртерористичний підрозділ через зв’язок нападів із публічною особою. На щастя, постраждалих немає, пошкоджено лише вхідні двері одного з будинків.

Держсекретар США Марко Рубіо висловив думку, що справжній прорив у мирних переговорах між Україною та Росією можливий лише за умови особистої зустрічі Дональда Трампа з Володимиром Путіним. Він висловив сумніви щодо ефективності нинішніх переговорів у Стамбулі, де делегації обох сторін представлені на низькому рівні. Рубіо також критично оцінив склад російської делегації, назвавши його неприйнятним для прийняття серйозних рішень.

16 травня Рубіо планує зустрітися з українською делегацією та міністром закордонних справ Туреччини Хаканом Фіданом. Раніше український президент Зеленський охарактеризував російську делегацію як «бутафорську» і висловив невдоволення її слабким складом, що, на його думку, є проявом неповаги до лідерів США та Туреччини.