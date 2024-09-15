Завтра під час зустрічі між прем'єр-міністрами Великої Британії та Італії буде обговорюватися можливість використання Україною ракет Storm Shadow для ударів по Росії.

Про це пише Bloomberg.

За цією інформацією, Італія та Велика Британія мають намір підтвердити свою підтримку України. Стармер вирушає до Рима, щоб отримати згоду на пропозицію дозволити Києву застосовувати далекобійну зброю неамериканського виробництва проти цілей у РФ.

Під час зустрічі лідери країн обговорять можливість використання Україною британських крилатих ракет Storm Shadow на території Росії. Очікується, що вони також торкнуться питання гібридних загроз з боку РФ для Європи та підтвердять свою підтримку відбудови України, зазначає Bloomberg, посилаючись на проєкт спільної заяви.

Візит Стармера до Італії відбувається через кілька днів після його зустрічі з президентом США Джо Байденом у Вашингтоні, де обговорювали дозвіл Україні на використання ракет Storm Shadow для ударів по РФ із навігаційною підтримкою США. Байден поки що виступає проти цього через ризик ескалації.

У найближчі дні Велика Британія планує обговорити цей план з представниками Франції та Німеччини.