Кір Стармер, прем’єр-міністр Великої Британії, підкреслив, що Володимир Путін, президент Росії, має понести відповідальність за свою відмову припинити війну в Україні. Цю заяву він зробив напередодні саміту Європейської політичної спільноти, який заплановано на п’ятницю в Албанії.

Стармер зазначив, що дії Путіна, які полягають у затягуванні конфлікту та продовженні насильства в Україні, є абсолютно неприйнятними. Саміт, що відбудеться в Тирані, об’єднає країни Європейського Союзу та понад 20 інших держав. Водночас у Стамбулі заплановані переговори між українською та російською делегаціями, спрямовані на досягнення миру.

Проте Путін не має наміру брати участь у цих переговорах. Держсекретар США Марко Рубіо висловив сумніви щодо можливості досягнення прогресу в переговорах. Офіс британського прем’єра повідомив, що учасники саміту планують посилити тиск на Кремль через його ігнорування мирних ініціатив, організованих США.

Стармер акцентував, що необхідно досягти повного і безумовного припинення вогню. Якщо Росія продовжить уникати переговорів, Путін має відповідати за свої дії. Лондон також оголосив, що російська енергетика стане основною метою нових санкцій у разі відсутності прогресу в мирних переговорах.

Європейська політична спільнота була створена у 2022 році за ініціативою президента Франції Емманюеля Макрона у відповідь на російське вторгнення в Україну. До її складу входять країни ЄС та понад 20 інших держав.

Переговори у Стамбулі 15 травня

15 травня президент України Володимир Зеленський відвідав Анкару для зустрічі з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом. Зеленський раніше висловлював готовність до особистої зустрічі з Путіним у Стамбулі, де Кремль пропонував прямі переговори.

Однак Путін не буде присутній на цих переговорах. Кремль оголосив склад своєї делегації, яку очолить помічник президента Володимир Мединський, що раніше вів переговори з українською стороною на початку повномасштабного вторгнення. Речник Кремля Дмитро Пєсков зазначив, що Росія має свою позицію щодо припинення вогню, але розгляне можливість 30-денного перемир’я.

Україна поки що не оголосила склад своєї делегації та формат зустрічей. Зеленський зазначив, що прийматиме рішення після зустрічі з Ердоганом, водночас охарактеризував рівень російської делегації як «бутафорський». 14 травня він повідомив, що спочатку чекає на склад російської делегації, після чого визначиться з подальшими кроками.

Президент США Дональд Трамп, перебуваючи в Досі, столиці Катару, заявив, що може приїхати на переговори між Росією та Україною в Туреччину 16 травня, якщо це буде доцільно. Відомо, що на переговори 16 травня від США прибудуть спецпредставник на Близькому Сході Стів Віткофф та держсекретар Марко Рубіо.