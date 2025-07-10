Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Кіт Келлог, спецпредставник президента США, підкреслив необхідність створення нового “Плану Маршалла” для України, який стане основою для відновлення країни після війни. Цю думку він висловив під час дискусії, організованої Ялтинською Європейською Стратегією (YES) та Фондом Віктора Пінчука, напередодні міжнародної конференції з відновлення України URC-2025.

Келлог акцентував на важливості масштабної відбудови України, порівнюючи її з післявоєнною ситуацією в Європі, коли США реалізували “План Маршалла” для підтримки континенту.

«І я думаю, ми маємо зробити те саме для України». – Кіт Келлог

Він визнав, що завдання буде надзвичайно складним, особливо в умовах поточної ситуації, і наголосив на важливості досягнення припинення вогню. Келлог також високо оцінив дії президента України Володимира Зеленського та його команди за їхню розсудливість у веденні війни.

«Мені як колишньому солдату важко зрозуміти рівень насильства, який зараз ви спостерігаєте в Україні… Коли ти втрачаєш понад мільйон солдатів, це вбивство в промислових масштабах». – Кіт Келлог

Келлог також зазначив, що українська сторона висловила готовність до припинення вогню, але це була одностороння згода. Він підкреслив важливість повернення українських дітей, зазначивши, що це питання є пріоритетним у переговорах між Україною та Росією.

9 липня у Римі відбулася зустріч Келлога з президентом Зеленським, на якій обговорювалися питання постачання зброї, зміцнення систем протиповітряної оборони, а також спільного оборонного виробництва та локалізації виробництва в Україні. Особливу увагу приділили санкційному тиску на Росію.

10 липня у Римі розпочнеться конференція з відновлення України URC-2025. За словами першої віцепрем’єрки та міністерки економіки Юлії Свириденко, цьогорічна програма форуму зосереджена на чотирьох ключових напрямах: бізнес, людський капітал, регіони та реформи. Вперше одним із центральних акцентів стане оборонна економіка.

Ця конференція є вже четвертою міжнародною подією високого рівня, присвяченою підтримці післявоєнної відбудови та реформ в Україні. Попередні заходи проходили у Лугано, Лондоні та Берліні. URC-2025 організовують уряди України та Італії за участю Єврокомісії, міжнародних фінансових інституцій, бізнесу, громадянського суспільства та місцевої влади.

Очікується, що в конференції візьмуть участь близько 5000 осіб, серед яких близько 100 урядових делегацій, 40 делегацій міжнародних організацій, 2000 представників бізнесу, а також представники місцевих органів влади та громадянського суспільства. Крім того, понад 500 акредитованих журналістів висвітлюватимуть захід.

Основна мета конференції – мобілізувати політичну, фінансову та технічну підтримку України, зокрема через залучення приватного капіталу, підтримку людського потенціалу, відновлення громад і регіонів, а також сприяння євроінтеграційним реформам. Окремий напрямок буде присвячено культурі та охороні спадщини на територіях, постраждалих від війни.