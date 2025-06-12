Кіт Келлог порівняв Зеленського з Лінкольном у боротьбі за Україну

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.
Кіт Келлог, представник США у справах України та Росії, провів паралелі між президентом Володимиром Зеленським та Авраамом Лінкольном, 16-м президентом США, який боровся за збереження державної цілісності під час Громадянської війни. Ці коментарі Келлог зробив під час свого виступу на форумі в Брюсселі.
“У мене була можливість поговорити із Трампом, і я сказав: у нас не було президента-американця з часів Авраама Лінкольна такого, який робив би те, що робить Зеленський. Він веде війну за виживання своєї країни. І це те, що робив Лінкольн – він боровся за виживання своєї країни і її суверенітету.”
Келлог також підкреслив, що Захід не завжди має повне уявлення про ситуацію в Україні і часто не може зрозуміти, через що проходять українці.
“Іноді ми дечого не бачимо та не ставимо себе на їхнє місце і не розуміємо, що відбувається і як це виправити. Ми дуже старалися це зробити і придумали.”
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