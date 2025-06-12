Кіт Келлог порівняв Зеленського з Лінкольном у боротьбі за Україну

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Кіт Келлог, представник США у справах України та Росії, провів паралелі між президентом Володимиром Зеленським та Авраамом Лінкольном, 16-м президентом США, який боровся за збереження державної цілісності під час Громадянської війни. Ці коментарі Келлог зробив під час свого виступу на форумі в Брюсселі.

“У мене була можливість поговорити із Трампом, і я сказав: у нас не було президента-американця з часів Авраама Лінкольна такого, який робив би те, що робить Зеленський. Він веде війну за виживання своєї країни. І це те, що робив Лінкольн – він боровся за виживання своєї країни і її суверенітету.” – Кіт Келлог

Келлог також підкреслив, що Захід не завжди має повне уявлення про ситуацію в Україні і часто не може зрозуміти, через що проходять українці.