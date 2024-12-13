Майбутній спеціальний представник США з питань України та Росії Кіт Келлог заявив, що війна Росії проти України може бути завершена протягом найближчих кількох місяців.

Про це він сказав в етері Fox News.

“Я дійсно вірю, що все вирішиться протягом наступних кількох місяців, тому що єдина людина, яка може це зробити, — це президент Дональд Трамп, і він це зробить”, — сказав Келлог.

Він висловився щодо можливості проведення переговорів між президентом України Володимиром Зеленським і російським диктатором Володимиром Путіним у Вашингтоні, зазначивши, що такий крок не стане для нього несподіванкою, зважаючи на особливості підходу Трампа до міжнародної політики.

“Трамп грає в шахи на трьох рівнях, і я не здивуюся, якщо він зробить щось подібне. Чи може він це зробити? Звичайно, він міг би це зробити. Він би зробив такий сміливий крок”, — прогнозує Келлог.

Він зазначив, що ідея проведення такої зустрічі є позитивною, і її реалізацію не слід виключати.