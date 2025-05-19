Китай продовжує підтверджувати свою позицію щодо Гренландії, заявляючи про підтримку цілісності Данії та Гренландії як її частини. Міністр закордонних справ Китаю Ван Ї зробив цю заяву під час візиту міністра закордонних справ Данії Ларса Люкке Расмуссена до Пекіна, незважаючи на нещодавній візит експрезидентки Тайваню Цай Інвень до Копенгагена.

Ван Ї підкреслив, що Китай сподівається на підтримку Данії в питаннях суверенітету та територіальної цілісності. Він зазначив, що обидві країни мають спільні інтереси у захисті багатосторонності та вільної торгівлі, а також готові до активізації діалогу з Європейським Союзом.

Цай Інвень, під час свого візиту, зустрілася з данськими парламентарями та виступила на саміті з питань демократії, де звинуватила Китай у зростанні кібератак і військових навчань проти Тайваню, а також критикувала його “експансіоністські амбіції”.

У відповідь на візит Цай Інвень, посольство Китаю в Копенгагені висловило різку критику Данії, стверджуючи, що її дії суперечать міжнародному консенсусу щодо принципу одного Китаю. Посольство наголосило, що питання Тайваню є внутрішньою справою Китаю, і закликало до неприпустимості втручання з боку іноземних держав.

Ларс Люкке Расмуссен підтвердив, що Данія дотримується принципу “одного Китаю”, хоча визнав, що деякі дії Китаю створюють виклики для країни.

Крім того, Китай відкинув заяви колишнього президента США Дональда Трампа про “контроль” над Гренландією. Трамп вважає, що США повинні мати контроль над цим островом для забезпечення глобальної безпеки.

У кінці 2024 року Трамп заявив, що контроль над Гренландією є “абсолютною необхідністю” для національної безпеки США. У відповідь прем’єр-міністр Гренландії Муте Егеде підкреслив, що острів не підлягає продажу і виступив за незалежність Гренландії від Данії.

Егеде також звинуватив Данію у геноциді через примусову стерилізацію жінок у 1960−70-х роках, закликаючи до зняття “кайданів колоніальної ери”. Трамп не виключив можливості застосування військових чи економічних методів для встановлення контролю над Гренландією та Панамським каналом, закликаючи зробити острів “знову великим”.

Гренландія, найбільший острів у світі, є автономною територією Данії, багатою на корисні копалини та нафту, а також має стратегічне значення через розташування американських військових об’єктів.

Тайвань, або Республіка Китай, є частково визнаною державою, яка до 1949 року контролювала всю територію материкового Китаю, поки не була прогнана комуністами. Хоча Тайвань має демократичний устрій, Китай вважає його своєю територією.