Китай висловив рішучий протест проти нових санкцій, які Європейський Союз запровадив щодо китайських компаній, що мають зв’язки з Росією. Цю інформацію підтвердило Міністерство закордонних справ Китаю, згідно з повідомленням агентства Reuters.

20 травня ЄС разом із Великою Британією оголосили про новий пакет санкцій, що стосуються ряду китайських фірм, які продовжують співпрацювати з Росією або ведуть бізнес на її території.

У китайському МЗС зазначили, що ці санкції є прикладом подвійних стандартів. Представники відомства підкреслили, що США та ЄС продовжують торгівлю з Росією, що суперечить їхнім власним заявам про запровадження обмежень.

Речник Міністерства закордонних справ Китаю Мао Нін на пресконференції акцентував увагу на тому, що Пекін вживатиме всі необхідні заходи для захисту законних прав і інтересів своїх компаній у відповідь на ці санкції.

Таким чином, Китай демонструє свою рішучість у захисті економічних інтересів, незважаючи на тиск з боку західних країн, і закликає до справедливого та рівноправного підходу в міжнародних відносинах.