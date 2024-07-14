У колишньої державної секретарки США Гілларі Клінтон виникла негативна реакція щодо зустрічі колишнього президента Дональда Трампа з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном.

Про це Гілларі Клінтон написала в Facebook.

Клінтон висловила свої сумніви щодо об’єднання лідера великої американської партії з іноземними автократами, такими як Віктор Орбан, та висловила припущення, що Трамп може намагатися задовольнити потреби російського лідера Путіна.

“Ви на боці Трампа – з Орбаном, Путіним та диктаторами по всьому світу – чи на боці демократії?” – написала Клінтон на своїй сторінці.

Вона закликала визначити, чи стоїть людина на боці демократії, об’єднуючись з автократами, чи на боці Трампа.

Нагадаємо, що прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан зустрівся з Дональдом Трампом, щоб обговорити “мирну місію” стосовно України. Зустріч відбулася у маєтку колишнього президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго у Флориді. У дописі Орбан наголосив, що мав за честь зустрітися з Трампом.