У Клубі білого бізнесу наразі налічується близько 8 тисяч компаній. Найбільше таких підприємств зареєстровано в Києві та Дніпропетровській області. Проте серед учасників виявлено компанії, пов’язані з підсанкційними особами, а також ті, що не відповідають встановленим стандартам. Крім того, на початок повномасштабного вторгнення власниками 24 компаній були громадяни Росії.

Про це повідомляє “Опендатабот” із посиланням на дані Державної податкової служби (ДПС).

За інформацією аналітиків, до Клубу білого бізнесу входять дві компанії, що належать до групи братів Козак, пов’язаних із групою Віктора Медведчука. У списку також зазначені компанії, повʼязані з Алефом, власником якого є підсанкційний Вадим Єрмолаєв, та Burisma Group, чиє керівництво внесено до Реєстру корупціонерів. Крім того, до Клубу входять два підприємства, що належать до групи Юрія Бойка.

42% компаній з Клубу білого бізнесу заробляють від 10 до 100 мільйонів гривень на рік — це 3,3 тисячі бізнесів. Ще 177 компаній можуть похвалитися доходом понад 1 мільярд гривень (2,2%).

Як зазначають аналітики, 208 учасників Клубу не подали звітність до Держстату за 2023 рік, відповідно, оцінити їх фінансові показники наразі неможливо.

Майже чверть представників білого бізнесу зосереджено у Києві – 1927 компаній. Ще 10% або 794 компанії зареєстровані у Дніпропетровській області, а 7% або 594 фірми – у Київській області.

У сфері гуртової торгівлі працює 16% або 1275 компаній із білого списку, у сільському господарстві – 1120 бізнесів (14%). Нерухомістю займаються 675 компаній (8,4%), а обслуговуванням будинків та територій – 359 бізнесів (4,5%). У медичній галузі працюють 312 компаній (3,9%).