Мер Києва Віталій Кличко вручив нагороди 62 військовослужбовцям у столичній мерії. Серед відзначених - добровольці, які служать у складі іноземних батальйонів. Посмертно нагороди отримали 15 захисників, їх передали родинам.

Про це повідомили на сайті КМДА.

“Вже понад 10 років наша держава протистоїть російській агресії. Останніх майже 3 роки триває особливо драматичний період нашої боротьби – повномасштабна варварська війна, з якою вдерлася на нашу землю РФ. Шановні Захисники та Захисниці, ви ризикуєте своїм життям, щоб наші діти могли жити в вільній демократичній країні. Захищаєте європейське майбутнє нашої держави. Ми пам’ятаємо й шануємо всіх Героїв, які віддали свої життя в боях за Україну. Ми допомагаємо воїнам, які сьогодні б’ються на передовій, та ветеранам, які потребують нашої уваги і підтримки”, – зазначив Кличко.

За словами мера, Київ цього року виділив майже 10 мільярдів гривень на підтримку ЗСУ та постійно розширює допомогу. У 2024 році від громади міста було передано понад 14 000 дронів, системи радіоелектронної боротьби, автівки та інше необхідне спорядження. Як благодійну допомогу фронту направили близько 3000 дронів, броньовані автомобілі “Кобра” та спорядження.

“Від початку 2024 року від громади Києва ми передали на фронт майже 14 000 БпЛА різних типів. Передаємо системи РЕБ, автівки, інше необхідне спорядження. Також столиця відправила на фронт понад 100 нових автівок. А майже 3000 БпЛА різних типів, спорядження, броньовані авто “Кобра” спрямували на фронт в якості благодійної допомоги”, – додав Кличко.

Мер столиці також презентував програми соціальної підтримки для ветеранів і їхніх родин. Зокрема, поранені військові можуть отримати 45 тисяч гривень через “Портал Захисників та Захисниць”. Діти загиблих, непрацездатні батьки та дружини захисників також мають доступ до грошових виплат. Для ветеранів функціонує “Київ Мілітарі Хаб”, де можна отримати допомогу з оформлення пільг, виплат та інших послуг.

З наступного року столиця планує співфінансувати сучасні протези для ветеранів. Окрім державної компенсації до 2 мільйонів гривень, місто доплачуватиме до 1,5 мільйона. Київ також надає компенсацію за купівлю автомобілів для ветеранів з інвалідністю – понад 500 тисяч гривень, а у 2025 році запровадить часткове фінансування переобладнання авто для таких потреб.

Мер підкреслив, що столиця продовжуватиме шукати нові способи підтримки військових, ветеранів та їхніх родин, аби зміцнити обороноздатність України та забезпечити гідне життя для захисників.