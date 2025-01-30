За його словами, це робиться з метою дискредитації та паралічу життєзабезпечення столиці.
“Маніпуляції і брехня, порушення законних процедур, кримінальні провадження за надуманими підставами – все це робиться, щоб очорнити владу Києва. У слідчих діях задіяні всі силові структури країни”, – заявив Кличко.
За 2024 рік у Києві провели:
- 200 обшуків;
- 400 виїмок документів;
- 500 допитів;
- 100 підозр.
Обшуки відбувалися не лише на робочих місцях посадовців, а й у їхніх домівках, автомобілях і навіть у родичів.
“Все це супроводжується медійною кампанією, але більшість справ навіть не доходять до суду”, – наголосив мер.
Кличко заявив, що міська влада співпрацює з правоохоронцями, але наполягає на дотриманні законності. Він також зазначив, що у Києві працюють антикорупційні органи, які контролюють законність дій посадовців.
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