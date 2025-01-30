Про це повідомив міський голова Віталій Кличко.

Кличко підкреслив, що позиція міста щодо ринку незмінна.

Він переконаний, що Житній ринок повинен залишатися доступним простором для громади, впорядкованим і в належному стані, незалежно від обраної фінансово-господарської моделі управління.

“Щоб не було спекуляцій, я доручив всім міським службам дослідити питання збереження Житнього ринку і публічно прозвітувати перед громадськістю”, — розповів Кличко.

Він також додав, що депутати разом із представниками громади працюють над проєктом рішення, який визначить, як столиця збереже ринок та зробить його привабливим і сучасним.