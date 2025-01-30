Житній ринок залишиться збереженим як важлива архітектурна частина Подолу, що виконує свою історичну функцію.

Про це повідомив міський голова Віталій Кличко.

Кличко підкреслив, що позиція міста щодо ринку незмінна.

Він переконаний, що Житній ринок повинен залишатися доступним простором для громади, впорядкованим і в належному стані, незалежно від обраної фінансово-господарської моделі управління.

“Щоб не було спекуляцій, я доручив всім міським службам дослідити питання збереження Житнього ринку і публічно прозвітувати перед громадськістю”, — розповів Кличко.

Він також додав, що депутати разом із представниками громади працюють над проєктом рішення, який визначить, як столиця збереже ринок та зробить його привабливим і сучасним.