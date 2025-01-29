Про це Кличко розповів на своїй сторінці у Facebook.
“Поки ви, як Верховний головнокомандувач, зосереджені на війні та захисті України, люди з вашого оточення займаються політичними інтригами. І ці процеси стають критичними”, – сказав мер.
За словами Кличка, в Києві намагаються розбалансувати владу та знищити місцеве самоврядування. Він також підкреслив, що Ткаченко блокує важливі господарські питання, такі як відновлення пошкоджених будинків, компенсації для постраждалих мешканців і відновлення інфраструктури.
Крім того, Кличко звинуватив Ткаченка у спробі “перебрати повноваження мера, міської ради та КМДА”.
“Нагадую, військова адміністрація – тимчасовий орган, що має займатися обороною й безпекою, а не узурпацією влади. Кияни обрали мера міста, в якому живуть. І я продовжу захищати їхні інтереси. Прошу президента, як гаранта Конституції, не допустити руйнування місцевого самоврядування – основи демократії”, – додав мер міста.
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