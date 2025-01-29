Міський голова Києва Віталій Кличко записав відеозвернення до президента Володимира Зеленського, у якому висловив занепокоєння з приводу дій нового начальника Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка. Кличко звинуватив Ткаченка у спробі перебрати на себе повноваження мера, міської ради та КМДА.

Про це Кличко розповів на своїй сторінці у Facebook.

“Поки ви, як Верховний головнокомандувач, зосереджені на війні та захисті України, люди з вашого оточення займаються політичними інтригами. І ці процеси стають критичними”, – сказав мер.

За словами Кличка, в Києві намагаються розбалансувати владу та знищити місцеве самоврядування. Він також підкреслив, що Ткаченко блокує важливі господарські питання, такі як відновлення пошкоджених будинків, компенсації для постраждалих мешканців і відновлення інфраструктури.

Крім того, Кличко звинуватив Ткаченка у спробі “перебрати повноваження мера, міської ради та КМДА”.