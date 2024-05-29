Поліція ідентифікувала всі 19 тіл загиблих унаслідок російських авіаударів, яких завдали російські військові в суботу, 25 травня.

Про це Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко повідомив у своєму Telegram-каналі.

Він підкреслив, що це було непросто. Загиблих за допомогою спецтехніки цілодобово шукали серед попелу, оперативно ідентифіковували за допомогою ДНК-лабораторії.

За словами очільника МВС, криміналісти провели більше 100 досліджень. До поліції звернулись 16 родичів зниклих безвісти, які надали біологічні зразки для експертиз.

“Також ми залучили кінологів – службовий пес виявив одне тіло та один фрагмент. Вдячний усім за роботу!”, – написав Ігор Клименко

Внаслідок ударів по звичайному гіпермаркету Харкова загинули 12 чоловіків та 7 жінок. Серед жертв – 17-річний хлопець та 12-річна дівчинка. Ще 54 людини отримали поранення.

“Ворог суцільною маячнею намагається виправдати удари по гіпермаркету, друкарні, інших обʼєктах цивільної інфраструктури. Чи залякає це харківʼян? Лише збільшить ненависть. Чи змусить нас відступити? Ще лютіше битимемо ворога. До перемоги!”, – підсумував Міністр внутрішніх справ України у своєму дописі.