Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко здійснив робочу поїздку до Харківської та Донецької областей, під час якої зустрівся з командирами бойових підрозділів Національної гвардії, Державної прикордонної служби, Національної поліції, а також з особовим складом підрозділів.

Про це він повідомив у своєму Telegram.

Зазначається, що під час поїздки мінстр отримав звіти про оперативну ситуацію у зоні відповідальності від керівників “Азову”, “Червоної Калини”, “Слов’янської бригади” та “Люті”.

Особливу увагу було приділено стрілецьким батальйонам Національної поліції, бійці яких завершили кількамісячну військову підготовку і вже виконують бойові завдання.

Глава МВС наголосив на необхідності підвищення ефективності таких підрозділів, зазначивши, що вони будуть інтегровані до бойових бригад Нацгвардії.

“Обмін досвідом і чітке порозуміння між командирами та бійцями – один з вирішальних чинників успішного виконання завдань”, – заявив Клименко, підкресливши важливість командної роботи на всіх рівнях.

Окрім військових питань, міністр заслухав звіти поліцейських, рятувальників, міграційної служби та працівників сервісного центру щодо надання послуг цивільному населенню. Він відзначив оперативну роботу підрозділів на місцях, які реагують на кожен запит громадян.

У рамках візиту Клименко також поспілкувався з особовим складом бойових підрозділів Нацгвардії та прикордонної служби. На основі їхніх відгуків і пропозицій планується ухвалення рішень для покращення системи управління і забезпечення ефективної служби на фронті.